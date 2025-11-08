Football (National) : Fleury méritait mieux

Auteurs d’un bon nul contre Sochaux (0-0) vendredi soir, les Floriacumois ont certes abandonné deux nouveaux points à domicile mais conservent dix longueurs d’avance sur la zone rouge.

Trois semaines après un 0-0 insipide contre Versailles, le FC Fleury 91 a de nouveau concédé un match nul et vierge au stade Robert-Bobin de Bondoufle vendredi soir. Mais cette fois, les Lions ont livré une prestation offensive bien meilleure. Ils ont eu plusieurs fois l’occasion d’ouvrir le score. « On mérite de l’emporter sur la seconde période, estime l’entraîneur David Vignes. On a fait le match que l’on souhaitait. On eu du mal à mettre du rythme en première période. On a su exister face à l’un des favoris pour la montée. Il a manqué un brin d’efficacité pour la mettre au fond. On sort d’un tel match frustré. Ça veut dire qu’encore une fois, on est au niveau. On a démontré sur le terrain qu’on a notre place en Nationale. Il ne manque pas grand-chose pour gagner. »

En première période, la plus belle occasion est à mettre au crédit de Grégoire Lefebvre. Ce dernier profite d’un gros travail de Jonathan Rivas qui s’arrache pour récupérer un ballon au milieu de terrain avant de servir son coéquipier mais la frappe du capitaine floriacumois est repoussée par Alexandre Pierre (29e). En dehors de cette intervention, le gardien sochalien aura passé 45 premières minutes plutôt tranquilles, les Floriacumois ne parvenant pas à cadrer leurs tentatives à l’image de Rivas (17e) et Nadir Homssa (30e). Trop court sur un centre de Homssa (24e), Sadibou Sylla n’a pas plus de réussite sur une frappe sans contrôle qui finit au-delà de la piste d’athlétisme (40e).

Côté visiteur, l’efficacité n’est pas non plus au rendez-vous. Après un premier coup franc détourné en corner par le mur floriacumois (6e), Benjamin Gomel retente sa chance à la 20e minute. Après s’être échappé côté gauche, l’attaquant sochalien trouve Quentin Vogt sur sa route. Le défenseur floriacumois a fait passer un frisson dans les travées du stade Robert-Bobin à la suite d’une glissade dont n’a pas su profiter Kapi Djoco. Il file au but mais est trop excentré pour pouvoir tromper Gael Alette (27e). L’attaquant de Sochaux se signale à nouveau quatre minutes plus tard après un rush où il élimine quatre adversaires avant de provoquer la faute floriacumoise. Le coup franc est bien placé mais ne donne rien.

Une deuxième période à sens unique

Au retour des vestiaires, le jeu s’accélère. Les Floriacumois mettent les bouchées doubles pour marquer mais butent sur Alexandre Pierre. Après une frappe de Sylla (52e), le portier franc-comtois réalise un double arrêt (58e) sur une frappe de Lefebvre repoussée dans les pieds de Rivas qui ne peut conclure. Sochaux souffre en ce début de seconde période mais Fleury ne trouve pas le chemin des filets malgré de nouvelles occasions. Sur un centre en retrait de Valentin Lavigne, Sylla est devancé par Julien Masson au premier poteau (60e) avant que Lavigne ne trouve le petit filet extérieur (63e).

David Vignes décide de faire entrer Kévin Farade, Marvyn Belliard et Clément Badin, lequel faisait son grand retour après plusieurs semaines d’absence. Des changements qui ont failli être payants. Alors que Alette vient de gagner son duel face à Djoco (69e), sur le contre initié par Badin en relais avec Rivas, Belliard s’échappe côté gauche mais tergiverse sur le 2 contre 1. Fleury a laissé passer sa chance mais tente le tout pour le tout dans les dix dernières minutes. Sur un centre de Belliard, Farade se jette sans pouvoir pousser le ballon au fond des filets (80e) puis Belliard lance Rivas mais Pierre détourne en corner (82e). Et à deux minutes de la fin, alors que la défense de Sochaux est en souffrance, Lefebvre, seul dans l’axe, tente une ultime frappe. A côté. « Après une première période un peu timide, on s’est lâché après la pause. Il n’a manqué qu’un but pour que la soirée soit parfaite », commente le capitaine floriacumois

« Ce fut la même physionomie que contre Aubagne (0-2) et Versailles. On a eu plutôt le ballon mais on a fait attention aux contre-attaques. Contre Aubagne, on l’avait payé très cher (0-2). Les joueurs ont retenu la leçon, apprécie David Vignes, qui se contente de ce nouveau nul. »

Lors de la prochaine journée (le 21 novembre), Fleury ira à Valenciennes. Entre temps, les Lions auront un 7e tour de Coupe de France à jouer sur la pelouse de l’APM Metz (R1).

Aymeric Fourel

FLEURY – SOCHAUX : 0-0. Arbitre : M. Lepaysant. 1 500 spectateurs environ.

Avertissements : Karamoko (5e), Farade (74e), Lefebvre (84e) à Fleury ; Azzopardi (entr. adjoint, 36e), Gomel (39e), Pierre (82e) à Sochaux.

FLEURY : Alette – Lambese (Bovis, 90e+2), Vogt, Karamoko, Jean-Pierre – Homssa (Badin, 67e), Hervieu, Lefebvre (cap.), Sylla (Belliard, 67e) – Lavigne (Farade, 67e), Rivas (Plisson, 85e). Entr. : Vignes.

SOCHAUX : Pierre – N’gatta, Vitelli (cap.), Peybernes, Tavarès – Masson, Mendès (Fofana, 61e), Mexique – Loubao (Boutoutaou, 61e), Djoco (Lécolier, 85e), Gomel (Youssouf, 85e). Entr. : Hognon.

Non entré : Mendy.