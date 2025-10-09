Handball : la belle semaine de Massy

Lanterne rouge en ProLigue, le Massy Essonne Handball a signé une semaine exceptionnelle. Le 30 septembre dernier, les Massicois ont fait tomber Saint-Raphaël (StarLigue) en Coupe de France. Trois jours plus tard, les joueurs d’Ibrahima Diallo ont décroché leur premier point en championnat sur le terrain d’Ivry. Une bouffée d’oxygène bienvenue pour un groupe en quête de rédemption.

Le centre omnisports Pierre-de-Coubertin de Massy a vibré comme rarement le 30 septembre dernier. À la surprise générale, le Massy Essonne Handball, pourtant dernier de ProLigue, a signé l’un des plus grands exploits de son histoire en éliminant (38-36) Saint-Raphaël (StarLigue) lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. Portés par une salle en fusion, les hommes d’Ibrahima Diallo ont renversé une équipe de l’élite et engagée en Ligue européenne. Dans un match débridé, Massy a fait parler ses valeurs de combativité, de solidarité, et surtout, de cœur. Une performance majuscule qui permet au club de reprendre confiance dans une saison jusque-là bien morose.

« Je suis très content de la manière dont on a joué. Défensivement, on les a mis en difficulté et en attaque, on a quand même mis 38 buts, ce n’est pas rien. On est sur le bon chemin. Quand on met du rythme, on est dans le coup », déclare Ibrahima Diallo.

