Journée mondiale du diabète : dépistage et sensibilisation à l’hôpital d’Etampes

A l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le Centre hospitalier Sud Essonne (CHSE) organise le lundi 17 novembre une grande journée d’information, de dépistage gratuit et de conseils nutritionnels.

Le diabète est une maladie chronique qui touche aujourd’hui près de 4 millions de personnes en France, un chiffre en constante augmentation. Souvent silencieux, il peut évoluer pendant de nombreuses années sans être détecté, si bien qu’environ une personne sur cinq ignore qu’elle est diabétique. Dans ce contexte, la prévention et le dépistage précoce jouent un rôle déterminant pour limiter les complications et préserver la santé.

Au cours de cette journée, les visiteurs pourront bénéficier d’un dépistage gratuit et sans rendez-vous, assuré par l’équipe pluridisciplinaire du CHSE. Chaque participant pourra ainsi connaître sa glycémie capillaire, évaluer son risque de diabète grâce à un questionnaire personnalisé et recevoir, si besoin, une orientation médicale adaptée. Les soignants réaliseront également les mesures de poids, taille et tour de taille, afin de proposer une approche complète de l’évaluation métabolique.

En parallèle, un atelier nutritionnel permettra à chacun de découvrir ou redécouvrir les bonnes pratiques alimentaires favorables à la prévention du diabète. Des conseils diététiques personnalisés seront prodigués, accompagnés d’une animation ludique autour de l’alimentation équilibrée. Ces échanges offriront l’occasion d’aborder avec des professionnels de santé les facteurs de risque du diabète et les moyens concrets de les prévenir au quotidien.

Cette action s’inscrit pleinement dans la mission de prévention et d’éducation à la santé du Centre hospitalier Sud Essonne. Elle vise à sensibiliser le public aux risques liés au diabète, à encourager les comportements favorables à la santé et à accompagner chacun dans une démarche proactive vis-à-vis de son bien-être. Portée par l’équipe d’éducation thérapeutique pour le diabète du CHSE, cette initiative reflète l’engagement constant de l’établissement à agir pour une meilleure santé de tous.

Dépister, c’est la première étape incontournable pour passer à l’action. Les équipes du CH Sud-Essonne sont là pour accompagner le public.



La journée du lundi 17 novembre est ouverte à tous, de 10h à 16h, dans le hall d’entrée de l’hôpital du site d’Etampes. Pour toute information complémentaire ou pour un suivi personnalisé, il est possible de contacter l’équipe par courriel à [email protected] ou de prendre rendez-vous les lundis et jeudis au 01 60 80 73 19.