L’ancien centre des finances publiques de Palaiseau mis aux enchères





Un bâtiment d’État en plein centre historique de Palaiseau sera prochainement vendu aux enchères en ligne. Une opération rare, portée par l’État et la plateforme Agorastore, dans le cadre de la rationalisation du patrimoine public.



Situé au cœur du centre-ville, l’ancien centre des finances publiques de Palaiseau va connaître une nouvelle vie. L’État a décidé de mettre en vente ce site, composé de deux bâtiments totalisant 1 118 m² de bureaux en copropriété, afin d’optimiser l’usage de son parc immobilier et de céder les biens devenus inutilisés ou inadaptés aux missions de service public.

Mis aux enchères du 25 au 27 novembre 2025, le bien affiche une mise à prix de 490 000 € TTC. Son emplacement stratégique et sa surface importante en font un bien rare sur le marché, offrant un large potentiel de reconversion pour des projets tertiaires ou mixtes.

Les visites sont prévues les 14, 22 et 29 octobre, sur inscription. La vente s’effectuera via la plateforme Agorastore, spécialisée dans les enchères publiques en ligne, qui garantit un dispositif transparent et concurrentiel.