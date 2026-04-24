A l’initiative de Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, plusieurs élus de l’agglomération se sont mobilisés pour tirer la sonnette d’alarme face aux décisions unilatérales de l’EPA Paris-Saclay.

Le torchon brûle entre les élus locaux et l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay. A l’initiative de Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, ils étaient en effet plusieurs dizaines d’élus de l’agglomération – conseillers municipaux de Palaiseau et maires des villes alentours – à se réunir, mercredi 15 avril, sur le chantier du futur groupe scolaire situé sur le Plateau. Un lieu symbolique des désaccords qui couvent entre la Ville et l’EPA, qui pour rappel a en charge l’aménagement et le rayonnement économique du plateau de Saclay, via une Opération d’intérêt national (OIN) lancée en 2009. Et pour cause, c’est à cet endroit même qu’une école devrait voir le jour, destinée à accompagner l’installation du quartier de 1 500 logements à proximité. Et outre le retard à l’allumage du projet, qui devrait être sur pied au mieux deux ans après l’arrivée des premiers habitants, la Ville de Palaiseau a eu la mauvaise surprise de constater que l’EPA comptait réduire de près de la moitié l’ampleur du groupe scolaire : 13 classes et demie étant programmées, contre 22 dans le permis de construire initial. « A l’évidence, ce n’est pas acceptable », a déploré Grégoire de Lasteyrie, qui a rappelé que le quartier Camille-Claudel, doté d’environ 1200 logements, avait rempli 18 classes, et même trois de plus au pic de la fréquentation.