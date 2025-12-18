Les collections du musée Paul Delouvrier à découvrir lors d’une visite guidée

Dans le cadre de sa réouverture, une visite guidée du musée Paul Delouvrier est proposée le mardi 23 décembre à Evry-Courcouronnes.

Après la visite de la cathédrale de la résurrection Saint-Corbinien le mercredi 17 décembre dernier, l’office de tourisme de l’agglomération Grand Paris Sud propose la visite guidée du musée Paul Delouvrier le mardi 23 décembre prochain.

Dans le cadre de sa réouverture, l’office de tourisme de l’agglomération Grand Paris Sud propose de redécouvrir le musée Paul Delouvrier, niché sur le flanc de la cathédrale de la Résurrection d’Evry-Courcouronnes. Espace culturel singulier, le musée révèle quatre univers différents de l’art sacré à la création contemporaine en passant par l’Afrique et l’Océan indien. En plus de la riche collection d’art sacré, l’art et l’artisanat éthiopien sont à découvrir. L’espace Afrique et Océan indien abrite quant à lui, une collection d’une trentaine de toiles contemporaines signées d’artistes parmi les plus prolifiques de l’Océan indien. Enfin la collection d’art contemporain qui retrace la période des années 80 à nos jours est une occasion de découvrir, avec entre autres, des œuvres signées Louis Cane, Gérard Fromanger ou Anne Deguelle. Des collections uniques qui vous feront voyager.



Renseignements visite guidée le mardi 23 décembre à 14h30. Réservation obligatoire au 07.64.68.00.76