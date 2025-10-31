Linas : Après la disparition inquiétante d’une sexagénaire, une battue organisée le 1er novembre

Suite à la disparition préoccupante d’une femme de 64 ans, lundi 27 octobre, la ville de Linas s’associe à la famille de la disparue pour organiser une battue afin de la retrouver.

Rendez-vous est donné devant le Centre technique municipal de Linas, samedi 1er novembre, à partir de 9h, afin de tenter de retrouver Martine Boutigny. Disparue depuis lundi 27 octobre, la femme de 64 ans est en effet introuvable depuis lors, ce qui entraîne cet appel à mobilisation citoyenne lancé par la mairie de Linas, en coordination avec la famille de la disparue.

« Sa tenue vestimentaire lors de sa disparition n’est pas connue, souligne la Ville. Elle pourrait toutefois être reconnaissable car elle portait un sac à main noir et des chaussures de sport bleues« . Une disparition d’autant plus préoccupante que la sexagénaire « avait également sur elle une bouteille de rhum ainsi que plus d’une quinzaine de médicaments« .

Les habitants des alentours qui veulent se joindre aux recherches sont invités à se présenter lundi matin devant le CTM, équipés de chaussures adaptées et d’un téléphone portable chargé. A noter qu’un numéro spécial a été mis en place pour les personnes disposant d’informations sur la disparition : le 01.69.80.14.19.

La famille peut de son côté être contactée au 06.10.24.40.35 et la police nationale d’Arpajon est joignable au 01.69.26.19.70.