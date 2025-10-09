Meilleurs apprentis de France : des médailles en pagaille pour le campus Saint-Antoine



Quatre représentants du campus Saint-Antoine de Marcoussis étaient sélectionnés pour la grande finale nationale des Meilleurs apprentis de France. L’un d’eux a même remporté la prestigieuse médaille d’or.

A la fin du mois de juin dernier, il devait flotter comme un petit goût d’Essonne au Parc des expositions de Strasbourg (Bas-Rhin). Du 25 au 29 juin, se déroulaient en effet les finales nationales des Meilleurs apprentis de France (MAF). Une compétition qui récompense chaque année les jeunes en formation (CAP, Bac pro) de moins de 21 ans qui excellent dans les métiers de l’artisanat. Et au milieu des coiffeurs, ébénistes, joaillers et autres artistes de la table – parmi la centaine de métiers représentés – c’est du côté de la catégorie « Jardins et espaces verts » qu’il fallait chercher pour retrouver une imposante délégation marcoussissienne. Et pour cause : pas moins de quatre élèves du lycée horticole et paysager de Saint-Antoine, à Marcoussis, participaient à cette grande finale. Le terme d’une aventure au long cours pour les jeunes garçons de la Fondation apprentis d’Auteuil, entamé au début de l’année.

