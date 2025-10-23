Une cérémonie venait féliciter les 209 participants qui ont pris part à cette édition 2024-2025.

Le vélo mène à tout. C’est en tout cas l’idée derrière le dispositif « Mon agglo à vélo », créé en 2018 par Grand Paris Sud, qui célébrait jeudi 16 octobre sa promotion 2024-2025 à l’issue d’une chasse au trésor en autonomie. Le dernier rendez-vous menait les participants à la médiathèque Camus d’Evry-Courcouronnes, où les attendait une cérémonie de remise de diplômes.

L’idée, à l’origine, est simple : apprendre ou réapprendre à des adultes issus des sept villes comptant des quartiers prioritaires de la politique de la ville (Corbeil-Essonnes, Evry-Courcouronnes, Grigny et Ris-Orangis pour la partie essonnienne de Grand Paris Sud) à faire du vélo en toute sécurité. Objectif affiché par Olivier Chaplet, vice-président de l’agglomération en charge des mobilités : « Donner ou redonner une autonomie à des personnes qui en ont besoin en vue de retrouver un emploi ». Mais avec le temps, le dispositif se déploie pour couvrir des thématiques plus larges encore.

