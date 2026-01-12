Municipales 2026 : A Arpajon, Christian Beraud va passer la main

Maire depuis 2011, Christian Beraud a annoncé dans un courrier adressé aux Arpajonnais en début de semaine dernière qu’il ne serait pas candidat à sa succession au poste de maire en mars prochain.

Cela fait 27 ans que Christian Beraud siège au conseil municipal. Après deux années dans la minorité, il a été durant 10 ans le premier adjoint de Pascal Fournier. Lorsque ce dernier est devenu vice-président du conseil départemental, Christian Beraud est devenu maire en 2011 et, sur la même période, vice-président de la communauté de communes de l’Arpajonnais puis de Cœur d’Essonne agglomération.

Alors que la conclusion de ces 15 années passées en tant que maire approche, Christian Beraud est fier de son bilan et estime que les Arpajonnais en sont fiers également. « La fonction de maire est le plus beau des mandats de la République, il permet d’être au plus près des habitants de la ville, d’agir pour leur vie au quotidien et de préparer l’avenir. J’ai donc mené de nombreuses actions dans ce sens, chaque projet ayant un objectif humain avant d’être un projet de construction, parce que pour moi ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les hommes et les femmes qui l’habitent », résume-t-il. Cette conviction a été le fil rouge de son engagement qu’il a conjugué au travers des multiples projets qu’il a suivis en tant que maire. Le réaménagement complet du cœur de ville a été le “gros morceau” avec la volonté de non seulement maintenir le commerce mais également de le développer. Un sujet sur lequel Christian Beraud entend s’impliquer fortement jusqu’à la fin de son mandat avec tout récemment encore l’ouverture d’un cabinet médical de médecins généralistes « qui accueillera aussi des docteurs juniors ».

Le lancement de l’écoquartier des Belles Vues, la rénovation de l’école Edouard-Herriot, la construction de l’école primaire Claudine-Hermann, l’espace sportif Emile-Manuel ou la rénovation de l’espace Concorde font également partie des réalisations importantes de ces mandats de maire tout comme l’espace socio-culturel La Ruche, devenu le fer de lance de la création de lien social entre les habitants. « Une de mes priorités a toujours été d’être au plus proche des habitants, de développer du lien et des projets répondant à leurs attentes », résume–t-il. Pour lui succéder en tant que tête de liste de l’équipe majoritaire actuelle, c’est Pascal Fournier, son prédécesseur que l’on retrouvera. « Pascal est une personne expérimentée qui incarne la proximité et le sérieux, indispensable dans ces moments incertains », insiste Christian Beraud qui sera présent sur la liste, et poursuivra son engagement pour la ville au sein du conseil communautaire de Cœur d’Essonne agglomération si les Arpajonnais leur renouvellent leur confiance.