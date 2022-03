Football [N2] : Sainte-Geneviève tient tête à Fleury

Le derby essonnien de National 2 s’est achevé sur un score de parité samedi soir. Fleury croyait se diriger vers la victoire mais Sainte-Geneviève a arraché le nul dans les arrêts de jeu (1-1).

On a coutume de dire qu’un match de football n’est jamais terminé quand le coup de sifflet final n’a pas retenti. Les joueurs de Sainte-Geneviève ont appliqué à la lettre cet adage sportif en arrachant le nul contre leurs homologues du FC Fleury 91 au bout du temps additionnel (1-1), samedi soir au stade Léo-Lagrange. Un but signé El Hadji Dieme, lequel disputait son premier match avec l’équipe première. Entré en jeu une demi-heure plus tôt, le jeune attaquant, qui évolue habituellement en réserve (Régional 3), a taclé rageusement un ballon contré dans la surface floriacumoise alors qu’on disputait la 96e minute de jeu. Ce qui a eu le don d’énerver Habib Boumezoued, le coach du FC Fleury 91 : « On prend ce but à la 96e alors que le délégué avait annoncé quatre minutes d’arrêts de jeu. Je ne vais pas chercher d’excuse mais si on ajoute un penalty non sifflé pour une faute sur Sylla en première période et un hors jeu sifflé injustifié contre Petrilli en deuxième alors qu’il partait seul au but, ça fait beaucoup. C’est dur de perdre deux points comme ça. »

Car Les Lions avaient fait le plus dur en ouvrant le score par Florent Sauvadet à une demi-heure de la fin. A la suite d’une belle action collective, l’attaquant floriacumois envoyait une superbe frappe enroulée qui venait se loger dans la lucarne opposée des cages génovéfaines (0-1, 61e). Il a fallu donc attendre la dernière demi-heure pour voir le match se débloquer entre deux équipes qui se connaissent et se craignent.

Badin se signale sur coup franc

En première période, Sainte-Geneviève lançait la première banderille sur une frappe non cadrée d’Abdelhak Benaniba (22e). Dans la foulée, Quentin Barcelo se présentait seul devant Antoine Petit, le gardien floriacumois, mais l’attaquant génovéfain était signalé hors jeu. Les Lions se montraient un peu plus dangereux à l’image de Clément Badin dont le coup de franc de 30 mètres était claqué par Vivien Cédille (25e). Sur le corner qui suivait, Sadibou Sylla trouvait le chemin des filets mais son but était refusé pour une faute préalable du défenseur tunisien Aimen Belaïd, qui suppléait Guillaume Sert, blessé à la cuisse. Jusque-là bien muselé par Yann Mvita, Anthony Petrilli était à deux doigts d’ouvrir le score sur une double occasion (37e) : sa première frappe était d’abord repoussée par Cédille puis la seconde par le poteau mais il était signalé hors jeu. Venu de sa défense faire le surnombre, Enzo Bovis tentait aussi sa chance mais son tir manquait de puissance (39e). Malgré une dernière tentative de Mouya Ipiélé largement au-dessus après un rush de Kévin Miriezolo en relais avec Hakeem Achour (45e), les deux équipes regagnaient les vestiaires dos à dos.