Un bel été se prépare à l’Ile de loisirs

La piscine à vagues de l’Ile de loisirs d’Etampes ouvrira ses portes au public ce samedi 5 juillet, et bien d’autres événements y ponctueront la saison estivale.

Il y a un an, l’Ile de loisirs régionale d’Etampes avait accueilli le Village Olympique et Paralympique durant les Jeux de Paris 2024. Un an plus tard, l’engouement qui était à peine retombé, va pouvoir redémarrer dès le 5 juillet avec la réouverture de la piscine à vagues. « La piscine sera ouverte jusqu’au dernier jour des vacances scolaires, le dimanche 31 août », annonce Gérard Hébert, président du Conseil syndical de l’Ile de loisirs.

Alors que l’on annonce un été caniculaire, la piscine devrait donc pouvoir attirer des centaines de personnes chaque jour et peut-être approcher des records d’affluence déjà enregistrés par le passé. A partir du 5 juillet également, l’ensemble des activités des pôles aventure et récréatif seront ouverts 7/7. Luge, pump track, mini golf, et structures gonflables de 13h30 à 18h30, seront disponibles. Ce sera également le cas des différents points buvettes et glaces.

Autre temps fort de cette saison estivale, « le village sportif et culturel s’installe du 14 au 25 juillet. Le public pourra profiter d’animations sportives et culturelles grâce à la Région Ile-de-France », souligne le président. L’Ile de loisirs accueillera également, comme chaque année, le feu d’artifice organisé par la ville le 14 juillet. Enfin, nouveauté, une opération breaking en herbe aura également lieu le vendredi 8 août de 12h à 18h sur site du passage de la flamme olympique. Au programme de cette journée, il y aura des démonstrations de breaking et des initiations gratuites grâce à l’association VNR partenaire de la Région sur cette opération.

Ouverture du restaurant le 20 juillet

Autres rendez-vous de l’été, 3 semaines de stages multisport sur réservation pour les enfants de 6 à 14 ans (150 € la semaine ou 35€ la journée) et des stages poney du 7 juillet au 2 août et du 18 au 29 août (sur réservation à partir de 135€ les 5 1/2 journées selon les niveaux).

Enfin, la dernière information, et non des moindres, c’est l’ouverture tant attendue du restaurant de l’Ile de loisirs. Reconstruit après un incendie criminel, il devrait ouvrir ses portes au public durant la deuxième quinzaine de juillet, aux alentours du 20 juillet. L’Ô, puisque c’est son nom, proposera une carte de type brasserie accessible au plus grand nombre.

« Nous espérons que la météo sera au rendez-vous cet été, afin que les Etampois et Sud-Essonniens puissent venir en famille, profiter de toutes nos activités en sécurité dans un écrin de verdure », conclut Gérard Hébert.

Renseignements sur https://etampes.iledeloisirs.fr/

Retrouvez notre dossier Piscines et centre aquatiques de l’Essonne dans Le Républicain de l’Essonne n°4190 (version papier) du jeudi 3 juillet 2025