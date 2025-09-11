Une inauguration sous tension pour la nouvelle gare routière de Massy-Palaiseau

Un « ouvrage imparfait » : la cérémonie d’inauguration de la nouvelle gare routière de Massy-Palaiseau, qui avait lieu dans l’après-midi du vendredi 5 septembre sur le parvis de la gare TGV de Massy, a tourné à l’affrontement, faisant ressortir les dissensions entre élus locaux et régionaux.

« Il y a beaucoup d’endroits en Ile-de-France où, si l’on y consacrait la même énergie et le même argent qu’à Massy, on pourrait s’attendre à être reçu avec un merci et un sourire… » Cette phrase, prononcée par le préfet de région Marc Guillaume, donne le ton. La cérémonie d’inauguration de la nouvelle gare routière de Massy-Palaiseau, qui avait lieu dans l’après-midi du vendredi 5 septembre sur le parvis de la gare TGV de Massy, a tourné à l’affrontement au grand jour, notamment entre le maire de Massy, Nicolas Samsoen, le vice-président de l’agglomération Paris-Saclay en charge des mobilités, Clovis Cassan, et la présidente de la Région et d’Île-de-France mobilités, Valérie Pécresse.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.