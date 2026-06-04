Bus, RER, métro : l’offre de transports continue d’évoluer en Essonne

A lire dans ce dossier :

Six mois après l’appel de Lardy, le 12 novembre 2025, la présidente de la Région, Valérie Pécresse a fait le point sur les avancées de la création de la ligne Y qui permettra d’améliorer la desserte des branches sud de l’actuelle ligne C du RER.

En fin d’après-midi le vendredi 29 mai, Valérie Pécresse arrive à l’hôtel de ville d’Etampes. Un choix qui ne devait rien au hasard, la gare principale d’Etampes est en effet celle qui draine le plus de passager sur les branches sud de la ligne C du RER. La présidente de la Région devant les maires des communes desservies a donc rappelé son objectif : « donner l’absolue priorité », à l’amélioration de la desserte pour les usagers de la ligne C dans le Sud-Essonne.

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