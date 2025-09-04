Wissous inaugure sa première cour oasis



Pour favoriser la biodiversité ou lutter contre les îlots de chaleur, par exemple, la ville a vu naître sa première cour oasis, à l’école maternelle La Fontaine quelques jours avant la rentrée scolaire.



«Transformer les cours d’école pour les adapter aux enjeux environnementaux, éducatifs et de bien-être ». C’est avec cette ambition en tête qu’à l’instar de nombreuses communes du territoire, la Ville de Wissous a accueilli sa première cour oasis. Inauguré dimanche 31 août à l’école maternelle La Fontaine, l’espace a pour vocation à répondre à certains enjeux, à savoir « lutter contre les îlots de chaleur », « mieux gérer l’eau grâce à la désimperméabilisation des sols », « favoriser la biodiversité au cœur de la ville » et « offrir un cadre d’apprentissage et de bien-être aux enfants ». Le tout pour un coût global de 538 000 €, financé grâce au soutien financier de l’agglomération Paris-Saclay.

Une deuxième phase à venir

« Il y a encore quelques mois, la cour de l’école maternelle La Fontaine était un grand espace minéral (73 %), indique la mairie. Grâce à ce projet, elle devient désormais un lieu plus vert, plus frais et plus accueillant : zone d’entrée repensée, sols drainants, plantation de douze arbres et d’arbustes, massifs fleuris évoluant au fil des saisons, espaces de jeu et d’imagination ». Il est par ailleurs à noter que l’inauguration du 31 août concernait une première phase, qui sera complétée cet automne par des plantations, avant qu’une deuxième phase soit enclenchée à l’été prochain. Et si l’école La Fontaine est la première à bénéficier du dispositif, elle ne devrait pas être la dernière, puisqu’après son agrandissement effectué cet été, l’école Victor-Baloche pourrait à son tour être réaménagée.

