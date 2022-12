Bientôt des vins made in Essonne

Une vingtaine de personnes s’est réunie le 10 décembre dans la salle des fêtes de Saint-Escobille, autour d’Edouard Minier, viticulteur dans le village. Il fait partie des six agriculteurs à s’être lancé dans le projet de retour des vignes en Ile-de-France avec son père Jean-Francois Minier, Dominique Vallée, aux Granges-le-Roi, Philippe Morchoisne à Morigny-Champigny, Jean-Marc Morchoisne sur Etampes et deux confrères dans les Yvelines. Leurs raisins sont envoyés auprès de « Paris Maison de Vins » qui possède aussi des vignes en Ile-de- France, du côté de Versailles.

« Nous avons pu goûter notre production hier, confie le jeune viticulteur au public. Ce n’est pas encore très bon, mais les arômes sont prometteurs. Nous étions très contents d’avoir nos parcelles différenciées dans chaque bouteille. Cela nous permet de se rapprocher de notre terroir et de voir dans le verre ce que l’on travaille sur nos terres. Notre but est d’essayer de trouver une identité qui plaira au plus grand nombre et qui saura se démarquer des autres vignobles de France. »

Le vin blanc made in Saint-Escobille devrait être mis en bouteille courant avril-mai et le Pinot noir en été. Le nom des cuvées est encore secret, il faudra patienter encore quelques semaines avant qu’il soit dévoilé au grand public.

Après avoir entendu à de nombreuses reprises des saisonniers d’origine charentaise dire « c’est une parcelle à vigne ici ! » en parlant de la pente des quatre muids, le duo père-fils s’est lancé dans cette diversification. En 2020, ils ont planté 11000 pieds de vigne dont 10 000 de cépage Chardonnay et le reste en Pinot noir et en Chenin. « On va faire notre possible pour faire du bon raisin. On dit qu’il faut sept ans après la plantation des vignes pour connaître sa force, on sait donc que les saveurs vont s’améliorer avec le temps », confie Edouard Minier. Les bouteilles seront vendues par « La bouche du roi ».

