L’Epi de Clercy, une épicerie-boulangerie bio à Guigneville-sur-Essonne

A Guigneville-sur-Essonne, Lorenza et Thibault Willaert ont ouvert leur épicerie bio sur le site de leur exploitation agricole. Du mardi au samedi, la boutique propose en vente directe des lentilles, des pommes de terre et des produits cultivés dans la région Ile-de-France.

La commune de Guigneville-sur-Essonne peut compter depuis mi-septembre sur un commerce de proximité : une épicerie-boulangerie bio. Elle est tenue par le couple Lorenza et Thibault Williart, l’une est une ancienne assistante maternelle reconvertie en tant que commerçante-boulangère et le second est agriculteur sur 280 hectares entre Guigneville et Bois-Herpin en Essonne.

Vente en direct depuis la ferme

Ensemble, ils ont fait le pari de créer une boutique de vente à la ferme et une boulangerie sous le nom de l’Epi de Clercy. Ici, tout est 100% bio et originaires de la région Ile-de-France. Sont vendus des fruits, des légumes, des jus, du miel, de l’huile de tournesol, des bières et leurs propres productions, « des lentilles et des pommes de terre fermes cultivés sur des terres avec soin ».