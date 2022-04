Essonne : découvrez ce dimanche à Cerny les jeux de société avec le Festival du jeu

Si vous souhaitez tester des jeux de société gratuitement, trouver des idées cadeaux et passer un bon moment sans prendre un coup de soleil en ce dimanche de Pâques, rendez-vous au gymnase de Cerny pour le Festival du jeu, organisé par la Communauté des Dés.

Les 16 et 17 avril, l’association ludique La Communauté des Dés invite le public tout âge et tout horizon à venir à son festival annuel du jeu. « Le but est de faire découvrir les jeux de société au plus grand nombre, explique Allan Le Nuellec, président de l’association organisatrice. Les visiteurs peuvent venir s’amuser seul, en famille, entre amis ou entre collègues. »

Durant deux jours, le gymnase Jean-Ségalard de Cerny est occupé par une dizaine de tables avec une centaine de jeux à disposition, un espace de jeux en bois et une buvette pour se restaurer entre deux parties.

Cela n’était pas arrivé depuis janvier 2020. « Notre festival est programmé en janvier d’habitude, nous avons dû le décaler en mai cette année, le beau temps peut nous faire défaut, mais on compte sur les amateurs de jeux de société pour venir nous faire coucou », sourit Allan Le Nuellec.

Dans la salle, nombreux sont des habitués venus en groupe découvrir de nouveaux jeux, savourer une gaufre maison, tenter de repartir avec un cadeau de tombola et profiter de l’air frais du gymnase. Les tickets sont vendus à deux euros et le tirage du dimanche 17 avril a lieu à 17h30.

Des jeux qui sortent de l’ordinaire session « Monopoly, La Bonne Paye »

La Maison des Souris, A la manière d’Arcimboldo, Les Aventuriers du rail, Les Petites bourgades, Celestia, Dixit, Sushi Roll, Unlock, Mysterium, Welcome… Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ils font partie des récents jeux de société à tester. « On présente des jeux qui sortent des noms classiques, des jeux qu’ils n’ont pas forcément chez eux », indique l’organisateur.

Retrouvez la liste des jeux en story sur notre compte Instagram

Un lieu où s’amuser et trouver des idées cadeaux

Une famille venue de Maisse avec deux enfants de 6 et 8 ans est ravie de voir le festival du jeu de retour : « L’événement nous avait manqué. On avait l’habitude de venir tous les ans. C’était l’occasion de tester de nouveaux jeux sans toucher à notre porte-monnaie. On préfère toujours tester avant d’acheter, surtout pour les enfants. Il faut que ça les captive. Tous les jeux à la maison, qu’on a pu leur offrir à Noël ou aux anniversaires, nous les avons découvert ici au Festival du Jeu. »

Un temps sans écran bon pour le corps et l’esprit

Sur place, les visiteurs peuvent laisser leurs smartphones de côté et apprécier une session jeux sans écran. Allan Le Nuellec a créé des jeux en bois faits-maison à partir de morceaux de bureau et de contre-plaqué : une mini piste de curling, des cerceaux comme dans le jeu du Quidditch dans les films Harry Potter, un morpion avec des bouchons de lait, etc. « Jouer aux jeux de société développe la réflexion, la motricité, les enfants apprennent à jeter des dés, tenir des cartes et cela éveille leur curiosité, ça les ouvre à d’autres mondes. »

Renseignements :

Festival du Jeu par la Communauté des dés le samedi 16 10-21h et le dimanche 17 avril 2022 10-18h au gymnase Jean-Ségalard, avenue Carnot à Cerny. Dimanche, compétition du jeu X-Swing Star Wars et tirage de la tombola à 17h30 (ticket à deux euros). Entrée libre et gratuite. Prévoir des espèces pour la buvette et la tombola.