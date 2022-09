Essonne : l’histoire de la ferme de Montaquoy dans le roman graphique de Régis Franc

Le 25 août 2022, Régis Franc a publié aux éditions des Presses de la Cité son roman graphique « La ferme de Montaquoy. Qui court la campagne trouve le chemin ». Le livre est sélectionné pour le Grand Prix de la BD du magazine Elle.

Régis Franc a toujours écrit, des bandes dessinées, des romans, des scénarios de film… Il confie lui-même être plus à l’aise avec les dialogues plutôt que les dessins. Dans son dernier livre « La Ferme de Montaquoy. Qui court la campagne trouve le chemin », l’auteur écrit comme il parle et ajoute ses traits de crayon, des documents et des photos des années 1920. Avec son talent de conteur, il met en lumière l’histoire d’une exploitation agricole du sud de l’Essonne, à la lisière de la forêt de Fontainebleau : la ferme de Montaquoy.



Au cours de sa carrière au cinéma en tant que scénariste et réalisateur, Régis Franc fait la rencontre de la costumière Valentine qui deviendra par la suite son épouse. Elle est la troisième personne de sa famille à prendre en charge la ferme de Montaquoy à Soisy-sur-Ecole. L’agricultrice cultive des blés anciens, produit ses propres farines avec un moulin Astrié et s’engage pour la conservation des sols et l’agroforesterie.

Une histoire de famille qui mérite d’être contée