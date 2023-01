Les enfants hospitalisés en Essonne gâtés par l’association « Mon combat contre la leucémie »

Pour Noël 2022, l’association Mon combat contre la leucémie a

distribué 287 cadeaux dans trois hôpitaux de l’Essonne.

Les enfants soignés à Corbeil-Essonnes, Dourdan et Etampes ont reçu des cadeaux au pied de leur lit d’hôpital le soir de Noël ! L’association « Mon combat contre la leucémie« , créée par Sébastien Piat, a organisé une collecte de jeux, livres et jouets, neufs et d’occasion en très bon état, au profit des enfants hospitalisés. L’opération, planifiée du 19 novembre au 17 décembre 2022, s’est organisée en partenariat avec la boutique Babychou, installée aux abords de la route nationale 20 à Etréchy.

Engagé pour donner le sourire en service pédiatrie

« Chaque année, on change d’hôpitaux pour pouvoir toucher le plus d’enfants possibles. Pour 2022, on a eu une forte mobilisation sur les réseaux sociaux », constate Sébastien Piat. Ce sont plus de 40 participants qui ont permis de réunir 287 cadeaux. « C’est une véritable avalanche de cadeaux que nous avons reçue pour le Noël des enfants de pédiatrie, de consultations de pédiatrie et des urgences. Un grand merci à Sébastien », partage le centre hospitalier Sud-Essonne Etampes/Dourdan sur sa page Facebook.