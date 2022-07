Portrait : Aïsseta Cissé, une militante à plein temps qui redonne confiance aux habitants des quartiers

La directrice de l’association Génération II Citoyenneté et Intégration se mobilise depuis plus de vingt ans pour développer l’entraide et la confiance dans les quartiers populaires de l’Essonne.

« Qu’est-ce que je peux apporter à la France ? » Cette question guide Aïsseta Cissé chaque jour dans son travail pour venir en aide aux habitants des quartiers prioritaires de la Ville à s’intégrer et à lutter contre les discriminations. « Mes parents m’ont éduqué en me disant : montre ce que tu peux apporter au pays qui t’accueille et si je suis restée en France, c’est parce que je contribue à faire bouger les choses », explique-t-elle.

Guidée par les paroles sages de ses parents

Depuis plus de vingt ans, Aïsseta Cissé agit depuis un local du 37, rue du Bois-Sauvage à Evry-Courcouronnes pour lever les barrières et développer la confiance plutôt que le repli sur soi chez les habitants des cités. Ils ont été 1 182 en 2021 à pousser la porte de Génération II Citoyenneté et Intégration (G2).