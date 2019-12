Rétro 2019 : Les actualités qui ont marqué le Val d’Yerres Val de Seine

L’année 2019 a été riche en événements dans le département de l’Essonne. A l’occasion de cette fin d’année, le Républicain vous propose de revivre pour chaque secteur un an d’actualités et d’histoires de vie qui auront marqué cette fin de décennie. Zoom aujourd’hui sur Val d’Yerres Val de Seine.

*Cliquez sur l’image pour retrouver l’article en version complète*

• Février

Boussy-Saint-Antoine : Le gymnase des Antonins réquisitionné pour accueillir des migrants du 22 janvier au 21 février. La demande avait été formulée par la préfecture des régions, dans le but de venir en aide à une soixantaine de jeunes hommes, majoritairement originaires d’Afghanistan.

• Mars

Le prospecthon de la mission locale VYVS explose les records. Le mardi 26 mars, 60 jeunes des huit antennes des missions locales du Val d’Yerres Val de Seine ont prospecté dans les commerces du coin afin de récolter des offres d’emploi ou de stage. Ils ont réussi à obtenir au moins 220 annonces, alors qu’ils étaient moins nombreux que l’année dernière.

• Avril

Sept élèves du Lycée Nadar de Draveil dans les airs. L’établissement professionnel a été sélectionné par le Centre national d’études spatiales pour préparer des expériences en vol. Du 7 au 11 avril, quelques uns ont participé au projet Parabole, soit la préparation d’expériences en vol pour la société Novespace

• Mai

La Maison des arts et de la culture a ouvert ses portes à Epinay-sous-Sénart. L’inauguration a duré deux jours, les 11 et 12 mai. Deux ans et demi de travaux qui ont permis la naissance d’une salle de spectacle polyvalente de 400 à 600 places, un hall d’exposition, un espace de restauration ainsi qu’un lieu dédié aux nouvelles technologies, composé d’un musée numérique et d’un espace de réalité virtuelle.

• Juin

La piscine de Brunoy ferme ses bassins jusqu’en 2020. Inaugurée en 1985, la structure vieillissante nécessitait une réhabilitation : désamiantage, renforcement et isolation des charpentes métalliques tout en conservant une structure coulissante, mise en place d’une filtration par diatomées et installation de bassins en inox. Le montant des travaux est estimé à deux millions d’euros.

• Octobre

Une Draveilloise remporte la place de première dauphine à l’élection Miss belle ronde de France. « J’ai défilé en bikini. Je me suis dépassée, j’ai prouvé que les concours n’étaient pas réservé qu’aux filles qui portent un 36. Et les candidates étaient très soudées, il y avait une très bonne ambiance. On va garder contact », s’est exprimée Morgane Berthelot.