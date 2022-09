Portrait en Essonne : Jean-Louis Bletel, un amoureux de la vie à Fontenay-le-Vicomte

Jean-Louis Bletel est une figure emblématique de Fontenay-le-Vicomte où il a été élu durant 22 ans et a agi pour la sauvegarde de l’église Saint-Rémi.

Jean-Louis Bletel se qualifie comme un « homme de fidélité » et c’est le cas ! Dans sa carrière professionnelle, il n’a eu qu’un seul employeur : les Galeries Lafayette où il a démarré en 1956. La figure de Fontenay-le-Vicomte n’a ni son certificat d’études, ni son baccalauréat, mais il a une connaissance incroyable de l’Histoire dont celle du patrimoine local de son village. Quand il était de repos, Jean-Louis Bletel faisait le tour des musées la journée et allait au cinéma le soir. Encore aujourd’hui, le Fontenois se rend une fois par semaine à Paris pour les expositions. « On ne m’a jamais traîné dans les musées étant enfant, car dès le plus jeune âge j’étais demandeur, explique-t-il. Je me suis cultivé sérieusement vers l’âge de 18 ans ».

Dans sa maison à Fontenay-le-Vicomte, celle où est née sa mère en 1908, il y a des murs recouverts de livres dans chacune des pièces, y compris dans les escaliers. Chaque étagère a sa catégorie : les livres d’art, le cinéma, les photographes américains, les romans… Les livres de ses auteurs préférés sont rangés dans une bibliothèque fermée. On y trouve les écrivains français Albert Camus, Louis-Ferdinand Céline, Michel Houellebecq ou encore le spécialiste américain des romans noirs James Ellroy. Dès que ce Fontenois s’intéresse à un sujet, il s’engage jusqu’au bout et ses proches ne diront pas le contraire.

Le père Frédéric Gatineau, président de la Société archéologique et historique de l’Essonne et du Hurepoix (SAHEH), salue le travail fourni par Jean-Louis Bletel pour la réhabilitation de l’église Saint-Rémi : « C’est un homme très intelligent qui connaît très bien le patrimoine local et qui a poussé pour la restauration de l’église de Fontenay. C’est aussi un grand amateur d’art même s’il n’en pratiquait pas. Il a fait beaucoup de choses pour son village et les artistes locaux. » Il a occupé pendant trente ans la place de président du jury du salon de peintures et de sculptures Arts & Matière dans le sud de l’Essonne.

Parmi ses plus grandes passions, il y a aussi le sport. Avec son 1m65 et ses 60 kilos, Jean-Louis Bletel a occupé le poste d’ailier droit en hockey sur glace au club lillois des Sports de glace. Il a fait six matchs en équipe de France.

Il s’est aussi illustré dans le domaine du cyclisme. Le mordu de vélo a déjà parcouru deux fois le tour de la Terre ! Responsable de la course cycliste à l’Ufolep (Union française des œuvres laïques d’éducation physique), il a créé il y a 25 ans l’épreuve de la Jacques-Gouin avec 115 km de parcours en Essonne et un dénivelé de 850 m.

A présent, il occupe toujours le poste de président de l’association « Autour de Saint-Rémi » et il est porte-drapeau à l’Union nationale des Combattants de Mennecy/Ormoy/Fontenay-le-Vicomte/Ballancourt-sur-Essonne. Il explique « ne pas être satisfait de son parcours, mais il souhaite que celui-ci se poursuive jusqu’à son dernier souffle ». Son dernier souhait : voir ses petits-fils reprendre le flambeau et trouver tout ce qu’ils souhaitent dans ses livres et ses disques. En attendant, Papy Lou accompagne Louis, 10 ans et Clément, 13 ans, dans leur chemin de spiritualité.

Si vous souhaitez connaître plus de détails sur l’enfance de Jean-Louis Bletel à Fontenay-le-Vicomte, il partage ses souvenirs avec quatre autres Fontenois dans le livre « Fontenay Autrefois ». Des habitants racontent. Années 1944-1945 et suivantes » publié par le Foyer rural.