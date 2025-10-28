Avec Magic Lab, un petit goût de Massy traverse « La France a un incroyable talent »

Originaire de Massy, Cain est le chorégraphe à l’origine du concept Magic Lab, à retrouver dans l’émission La France a un incroyable talent, ce mardi 28 octobre sur M6.

Une fois n’est pas coutume, le jury ne devra pas regarder devant mais… derrière. Ce mardi 28 octobre signe la diffusion de la troisième étape de la nouvelle édition de « La France a un incroyable talent » sur M6. Un programme toujours aussi populaire après 20 ans de présence à l’antenne, qui célèbre la création sous toutes ses formes. Et au cours de cette soirée, les Essonniens pourront avoir un œil tout particulier sur l’une des prestations : celle de la compagnie Magic Lab. Et pour cause, si la compagnie de danse s’entraîne à Pantin, en Seine-Saint-Denis, l’un des deux chorégraphes de la troupe est originaire de Massy, où il a passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte. Aujourd’hui à la tête du concept Magic Lab en compagnie de sa partenaire Céline, Cain, c’est de lui qu’il s’agit, est revenu en amont de la diffusion sur le principe de cette prestation d’un genre nouveau.

« Magic Lab est un concept artistique qui mêle danse et magie, souligne Cain. C’est une performance à la fois artistique, mais aussi de l’ordre du poétique ». Sur scène – ou plutôt dans les gradins, puisque le show se déroule à la place du public de l’émission, une grande première – ce ne sont pas moins de 36 danseurs et 72 points lumineux qui permettront aux téléspectateurs – et peut-être au jury ? – de voyager et rêver le temps d’un numéro.

Pour Cain comme pour Céline, il ne s’agit pas d’un coup d’essai dans l’émission de la chaîne M6. En effet, le duo était déjà à l’origine d’un autre concept, celui du « Mandalab », qui présentait cette fois des numéros de danse filmés en vue zénithale , c’est à dire de très haut. Une création qui avait permis aux deux chorégraphes de s’offrir une première aventure dans La France a un incroyable talent en 2022, édition au cours de laquelle ils avaient atteint les demi-finales. Mieux encore, le Mandalab a même obtenu la victoire dans une autre déclinaison du programme, en l’occurrence « Arabs got talent », en fin d’année dernière. De quoi avancer avec sérénité à l’aube d’une nouvelle aventure télévisuelle.

Un incroyable talent : la gestion de grands groupes de danseurs

Au delà d’être une prestation pour la télévision, Magic Lab est aussi une nouvelle mouture des créations du duo Cain/Céline, qui ne manque pas d’imagination depuis leur union artistique en 2007. « Nous étions tous les deux danseurs pour des célébrités ou des émissions comme Lorie ou le Hit-Machine, se souvient Céline. Lorsque nous avons approché la trentaine, après dix années de plateaux télé et de concerts, nous avons eu envie de gagner en recherche artistique et en responsabilités. Comme nous avions une très bonne entente, nous nous sommes lancés dans la chorégraphie et la danse artistique ». Une recette visiblement gagnante, appuyée par la singularité du mélange entre les inspirations de Cain, plutôt venues de la danse urbaine, et celles de Céline, plus académiques. Le tout avec un savoir-faire bien particulier, forgé au cœur de leur activité de formateurs pour danseurs professionnels [ndlr : la Néodance Academy] : la gestion de grands groupes de danseurs.



« Je dirais que c’est là que réside l’incroyable talent, plaisante Cain. Il faut être « carrés » pour coordonner autant de détail et synchroniser tout le monde pour obtenir un même niveau d’interprétation. C’est aussi là que l’on tire notre épingle du jeu. Cela synthétise notre expérience acquise au fil des années dans le domaine ». Pour celles et ceux qui n’auraient pas l’occasion de visionner la prestation de ce soir, qui a demandé trois années de réflexion aux chorégraphes et un mois de préparation pour les danseurs, rendez-vous est donné sur les réseaux sociaux des Magic Lab ou, bien entendu, en replay sur la plateforme dédiée de la chaîne M6.