A Lardy, un voyage en couleurs

La ville accueille une exposition d’aquarelles de l’artiste Cécile Millon jusqu’au samedi 20 juin prochain.

La visite sera plus courte que le périple d’Ulysse, mais l’Odyssée chromatique que propose Cécile Millon au public permettra de découvrir autant, sinon plus de paysages que n’en a vu le héros grec.

L’artiste emmène le public à travers les continents, par une série d’aquarelles colorées et vibrantes. Ces paysages qui ont inspiré Cécile Millon viennent de ses voyages, ou de ses envies de voyage, et sont parfois même nés uniquement dans son imagination. « Je suis beaucoup de photographes et c’est une source d’inspiration », confie l’artiste. Les horizons lointains, présentés en petit format, deviennent une entrée vers le monde et nous rappellent qu’il y a de grands espaces à découvrir à travers le monde.

A côté des œuvres de Cécile Millon, on retrouve les productions des élèves de l’école élémentaire Jean-Moulin. Guidés par l’artiste, sur un total de 20h de travail, ils sont partis à la découverte des paysages et des cultures du monde. De la muraille de Chine à l’Ile de Pâques en passant par les pyramides au bord du Nil ou le Loch Ness, tout rappelle que la découverte du monde commence souvent par un dessin.

