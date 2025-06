Coupe nationale futsal : personne n’arrête le Diamant

Les féminines du Diamant Évry Futsal ont remporté la Coupe nationale samedi dernier à Rezé en étrillant le FC Vesoul (6-2).

« Ce titre, c’est beaucoup de fierté ». Kévin Foscolo est aux anges. Médaille autour du cou et trophée dans les bras, l’entraîneur essonnien réalise que ses joueuses l’ont fait : elles ont remporté la Coupe nationale !

« La coupe, c’était vraiment l’objectif phare du club. Jusqu’ici on n’avait jamais fait mieux qu’un quart de finale… Cette finale, on voulait à tout prix la gagner. On ne pouvait pas se permettre de ne pas la remporter, souligne Kévin Foscolo, l’entraîneur évryen. On est vraiment très fier de notre prestation, on a fait une belle partie. On mérite complètement de gagner ». Théâtre de cette finale, la Trocardière de Rezé (Loire-Atlantique) a été témoin de la supériorité des coéquipières de Salomé Alberbide face aux joueuses du FC Vesoul, également pensionnaires de Régional 1.

Après une première période plutôt serrée (2-1, buts de Queguiner et Jouan), les Evryennes ont appuyé sur l’accélérateur en deuxième période (4-1, buts de Queguiner (2), Alberbide, Nivet) pour sécuriser leur première coupe nationale de l’histoire.

« C’est une joie immense, on ne peut pas gagner un plus beau trophée, c’est incroyable ce que l’on vit. L’année dernière, on n’a même pas réussi à sortir des phases régionales et, cette saison, on a effectué une très bonne compétition en gagnant nos matchs haut la main. Cela montre tout le travail que l’on a fourni », lance Léna Jouan, la capitaine du Diamant. Ses coéquipières ont pourtant eu du mal à se mettre dans la rencontre. « On s’est un peu regardé au départ, Vesoul et nous, on ne savait pas trop quoi faire mais on savait très bien que le match allait se débloquer sur un détail. Cela a tourné en notre faveur et on espère que c’est le début d’une longue série. On marche toutes dans la même direction, on veut toutes jouer le plus haut possible et intégrer le championnat national l’année prochaine. » Pour participer à ce championnat national, qui vera le jour à l’aube de la saison 2026-2027, les Evryennes devront remporter le championnat de R1 Ile-de-France pour faire partie des treize clubs de cette nouvelle compétition.

Une armoire à trophées bien garnie

En attendant ce nouveau trophée à aller chercher, le Diamant va devoir faire de la place dans son armoire à trophées. Après avoir remporté le championnat de R1, la Coupe de Paris et la Coupe de l’Essonne, les Essonniennes décrochent un quatrième titre avec cette Coupe nationale. Un quadruplé historique pour Evry, dont la saison 2024-2025 sera marquée au fer rouge dans l’histoire du club.