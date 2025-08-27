Course Le Temps qui court : l’édition 2025 se transforme en Color Run

Ce dimanche 31 août, l’Île de loisirs d’Étampes accueillera la 8e édition de la course caritative “Le Temps qui court”.

Le rendez-vous organisé par le Rotary Club d’Etampes innove cette année avec la première Color Run étampoise. Une explosion de couleurs, de musique et de solidarité au profit du projet Halte Répit Alzheimer d’Étampes.

Créée en 2018 par Mélanie Pouvrasseau, alors psychologue à l’Ehpad La Chalouette, la course Le Temps qui court a été pensée pour soutenir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants. Depuis, elle est devenue un rendez-vous incontournable de solidarité en Essonne.

Pour sa 8e édition, le Rotary Club d’Étampes, avec le soutien de l’Île de loisirs, de la ville d’Étampes et de l’agglomération de l’Étampois-Sud-Essonne, reprend les rênes de l’organisation et apporte une nouveauté colorée qui promet une ambiance mémorable.

La course garde son ADN en proposant plusieurs distances accessibles à tous : 7 km pour les plus sportifs, 3,5 km (course ou marche) pour les amateurs de challenges accessibles et 1 km pour les enfants de moins de 12 ans.

A chaque étape, les participants seront aspergés de poudres multicolores (rose, jaune, rouge, violet…) pour une expérience joyeuse, décontractée et festive. Ici, pas de chronomètre ni de compétition, mais une course où le plaisir et la solidarité passent avant tout.

En plus des parcours colorés, on retrouvera au programme de cette journée une tombola avec de nombreux lots, un Village Santé pour s’informer et échanger, les activités du Pôle Aventure de l’Île de Loisirs pour prolonger la journée et enfin une ambiance musicale et festive pour célébrer ensemble ce dernier jour des vacances scolaires.

