En Essonne, hommage à Robert Redford sur grand écran

Icône du cinéma qui s’est éteinte le 16 septembre dernier, Robert Redford sera à l’affiche d’une projection de Cinétampes ce dimanche 12 octobre à 20h30.

La salle de cinéma Art et essai de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne n’a pas choisi n’importe quel film pour cette projection hommage à la star hollywoodienne. Il s’agit du film réalisé par Sydney Pollack intitulé “Les trois jours du Condor”. Film d’espionnage, thriller politique, étant le reflet d’une époque marquée par le Watergate et par la Guerre Froide.

Grand fan d’Alfred Hitchcock, Pollack livre avec ce film une vraie leçon de cinéma, avec une tension qui va crescendo du début à la fin du film et le personnage de Turner, nom de code Condor, joué par Redford, semble n’avoir aucune chance de s’en tirer dans un complot dont il peine à démêler les raisons. La paranoïa envahit également le spectateur au fil du long métrage, jusqu’à une fin en bas de l’immeuble du New York Times où un agent de la CIA demande à Turner comment il sait que le journal va publier son histoire. Celui-ci quitte l’écran, en regardant derrière lui, un homme seul face à des enjeux qui le dépassent…



Considéré encore aujourd’hui comme un des plus brillants films d’espionnage, “Les trois jours du Condor” n’a guère pris de rides. C’est le fait des excellentes prestations des acteurs au générique, de Max Von Sydow en tueur à gage qui aime son travail, en passant par l’irrésistible Faye Dunaway, simple new-yorkaise qui se retrouve embringuée dans l’histoire à son corps défendant. Mais c’est évidemment Robert Redford qui porte ce film sur ses épaules, avec son charisme, et la subtilité de son jeu d’acteur, transmettant à la fois la peur et le désarroi de Turner, mais également sa détermination à survivre.

A revoir absolument dimanche prochain pour apprécier un des grands acteurs de notre temps, et se rappeler que, comme toutes les légendes, Robert Redford est éternel.

