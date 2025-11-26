MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésSportsJudo
Aymeric Fourel

Judo Pro League : Le FLAM 91 en ballottage favorable

Mathéo Akiana Mongo (en blanc) a contribué à la victoire du FLAM 91 contre le JC Chilly-Mazarin/Morangis en remportant son combat en plus de 90 kg contre Kris Siewe Djiekam. ©A.F.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Aymeric Fourel
Aymeric Fourel
Rédacteur en chef adjoint des Sports au Républicain de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés