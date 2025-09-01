Loto du patrimoine : un monument emblématique de l’Essonne sélectionné

La Mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril a annoncé les 102 projets départementaux sélectionnés ce lundi 1er septembre.

Pour l’Essonne, c’est la Tour de Guinette à Etampes qui a été sélectionnée. Le donjon de l’ancien château royal qui se dresse au-dessus de la ville bénéficiera, comme les 101 autres projets sélectionnés « du soutien financier de la huitième édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine qui est lancée ce jour », a-t-il été annoncé lundi.

Une annonce que Franck Marlin, maire, a reçu avec enthousiasme. « C’est génial. J’en suis très heureux. Nous avions écrit il y a quelques mois à Stéphane Bern pour défendre le projet », insiste-t-il. « C’est une très bonne nouvelle pour la ville, et cela va donner les moyens d’accomplir des objectifs ambitieux », indique de son côté Marie-Claude Girardeau, première adjointe. Alors que les travaux de consolidation de l’édifice doivent débuter cet automne pour une durée de 6 à 8 mois, « il va nous falloir travailler ensuite sur le projet touristique en lien avec la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne afin de valoriser la tour et l’ensemble du site », complète-t-elle.