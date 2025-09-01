MON COMPTE
Etampois Sud-Essonne
Teddy Vaury

Loto du patrimoine : un monument emblématique de l’Essonne sélectionné

La Tour de Guinette est le monument le plus emblématique de la ville d'Etampes (Photo Le Républicain de l'Essonne).

La Mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril a annoncé les 102 projets départementaux sélectionnés ce lundi 1er septembre.

Pour l’Essonne, c’est la Tour de Guinette à Etampes qui a été sélectionnée. Le donjon de l’ancien château royal qui se dresse au-dessus de la ville bénéficiera, comme les 101 autres projets sélectionnés « du soutien financier de la huitième édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine qui est lancée ce jour », a-t-il été annoncé lundi.

Une annonce que Franck Marlin, maire, a reçu avec enthousiasme. « C’est génial. J’en suis très heureux. Nous avions écrit il y a quelques mois à Stéphane Bern pour défendre le projet », insiste-t-il. « C’est une très bonne nouvelle pour la ville, et cela va donner les moyens d’accomplir des objectifs ambitieux », indique de son côté Marie-Claude Girardeau, première adjointe. Alors que les travaux de consolidation de l’édifice doivent débuter cet automne pour une durée de 6 à 8 mois, « il va nous falloir travailler ensuite sur le projet touristique en lien avec la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne afin de valoriser la tour et l’ensemble du site », complète-t-elle.

