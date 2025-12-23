Municipales 2026 à Corbeil-Essonnes, Jean-François Bayle à nouveau sur les rangs

Actuel conseiller municipal dans les rangs de l’opposition, Jean-François Bayle a officialisé sa candidature aux élections municipales

Celui qui a été adjoint au maire de Corbeil-Essonnes de 1995 à 2020 confirme sa participation aux municipales de 2026. A la tête du groupe républicain « Energie et Proximité pour Corbeil-Essonnes », Jean-François Bayle persiste et signe dans sa volonté de porter l’écharpe de maire. « Je connais notre belle commune dans ses moindres recoins, son passé et son présent, et c’est pour cela que je veux, avec vous, choisir son avenir », souligne-t-il. Selon le prétendant, la Ville se dégrade progressivement et perd peu à peu son âme.

« Je tiens à dénoncer les insuffisances, les mensonges et les manipulations du maire sortant et de sa majorité sans jamais perdre de vue les intérêts de notre ville et de ses habitants », indique-t-il en considérant que beaucoup d’entre eux ressentent aujourd’hui une profonde lassitude, une grande déception, souvent même de la colère. « Ils doivent faire face à une gestion autocratique, sans vision ni cohérence de la municipalité actuelle, davantage tournée vers la communication que vers l’action », déplore Jean-François Bayle.

Selon le candidat, la sécurité et la propreté de la commune sont indubitablement délaissées. « L’entretien de la voirie est inexistant ou superficiel. Notre ville se dévitalise, de plus en plus d’habitants pour de moins en moins d’emplois, une fiscalité insupportable et dissuasive qui pénalise votre pouvoir d’achat. Une ville minée par des aides clientélistes, des projets mal pensés, des travaux du marché sans fin risquant de le ruiner définitivement, un urbanisme déraisonné, un domaine public à l’abandon et un commerce de proximité moribond », regrette-t-il en constatant que le maire défend des causes qui n’ont rien à voir avec les préoccupations des Corbeil-Essonnois. Concernant les finances, le candidat veut imposer de la rigueur « Avec mon équipe, nous voulons instaurer une fiscalité responsable et modérée, fondée sur une gestion rigoureuse et transparente », fait-il savoir en considérant que chaque euro dépensé doit véritablement servir les habitants. Parmi les principales préoccupations de Jean-François Bayle figure l’imposant projet immobilier « Hélio-Corbeil » voulu par l’actuelle majorité municipale. « La mairie prépare une opération titanesque avec 700 logements, des immeubles pouvant atteindre 30 mètres de haut », prévient-il en confirmant qu’un permis de démolir est en cours d’instruction. « Ne nous leurrons pas ! Rien n’arrêtera la détermination de Bruno Piriou à bétonner le centre-ville, sauf sa défaite démocratique en mars 2026 ! ».