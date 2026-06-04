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Robert Mendibure

La police municipale de cette ville de l’Essonne suspectée de dysfonctionnements graves

Photo d'illustration Pixabay

Mandatés par le Parquet, des enquêteurs de la Brigade Financière du SRPJ de Versailles ont effectué des perquisitions et des auditions concernant de possibles dysfonctionnements au sein de la Police Municipale de Corbeil-Essonnes, entre 2021 et 2026.

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