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Aurélie Corvisy

Un partenaire fidèle pour les 194 mairies de l’Essonne

Photo © Alexis Harnichard / CD91

Réunis à Evry-Courcouronnes, les élus des 194 communes de l’Essonne ont participé le 5 mai à une journée d’échanges consacrée aux priorités du mandat et aux dispositifs d’accompagnement proposés par le Département.

«Faisons équipe », c’était le maître-mot de la cérémonie. Les maires des 194 communes de l’Essonne se sont réunis le mardi 5 mai à la Scène nationale de l’Essonne à l’occasion d’une cérémonie d’accueil organisée par le conseil départemental de l’Essonne. Cette rencontre, programmée à la suite des élections municipales d’avril dernier, a eu pour objectif de renforcer le lien entre l’institution départementale et les nouveaux maires locaux. Ces derniers ont pu découvrir l’ensemble des outils d’accompagnement mis à disposition des villes et des villages du territoire.

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Aurélie Corvisy
Aurélie Corvisy
Journaliste localière dans le sud de l'Essonne de janvier 2019 à février 2026, je suis à présent chargée de l'actualité départementale et des faits divers. Pour proposer un sujet Actu Essonne ou Faits divers : a.corvisy@le-republicain.fr
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