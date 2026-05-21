Un partenaire fidèle pour les 194 mairies de l’Essonne

Réunis à Evry-Courcouronnes, les élus des 194 communes de l’Essonne ont participé le 5 mai à une journée d’échanges consacrée aux priorités du mandat et aux dispositifs d’accompagnement proposés par le Département.

«Faisons équipe », c’était le maître-mot de la cérémonie. Les maires des 194 communes de l’Essonne se sont réunis le mardi 5 mai à la Scène nationale de l’Essonne à l’occasion d’une cérémonie d’accueil organisée par le conseil départemental de l’Essonne. Cette rencontre, programmée à la suite des élections municipales d’avril dernier, a eu pour objectif de renforcer le lien entre l’institution départementale et les nouveaux maires locaux. Ces derniers ont pu découvrir l’ensemble des outils d’accompagnement mis à disposition des villes et des villages du territoire.