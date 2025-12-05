Municipales 2026 : Samira Ketfi veut être à l’écoute des Corbeil-Essonnois

Actuelle opposante à Bruno Piriou, Samira Ketfi est candidate aux municipales de mars 2026

Samira Ketfi, 45 ans, 1 enfant, conseillère municipale de l’opposition a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de Corbeil-Essonnes. La candidate a déjà été maire adjointe lors de la mandature de Serge Dassault, mais trop prise par ses occupations professionnelles.

