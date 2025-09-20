Un musée pour faire rayonner le Sud-Essonne

Seul Pays d’art et d’histoire de l’Essonne, l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne va se doter d’un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) et d’un nouveau musée.

Son inauguration est attendue pour la fin de l’année 2028, mais le projet est d’ores et déjà lancé. L’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne a fait l’acquisition de locaux en centre-ville d’Etampes pour installer le musée intercommunal dont l’histoire s’est pour l’instant écrite dans une aile de l’hôtel de ville.

Demain, elle passera d’un espace de 160 m2 à 1 800 m2 d’espace muséal permettant non seulement de mettre en valeur les 20 000 objets présents dans les collections du musée, mais également d’être la vitrine d’un territoire riche de son histoire et de son patrimoine.

Un vecteur d’identité du territoire

Le futur Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine proposera un parcours de présentation permanent des collections, une salle d’exposition temporaire, une salle pédagogique dédiée notamment à l’accueil du public scolaire, ainsi qu’un centre de conservation et de restauration des collections du musée.

En 2024, le cabinet InExtenso s’est vu confié la réalisation d’une étude de faisabilité et de programmation architecturale, scénographique et financière du futur musée et CIAP. Une seconde phase de cette étude de faisabilité doit débuter au mois de septembre alors que l’acquisition d’un étage supplémentaire du bâtiment est en cours.

Les collections du Musée intercommunal d’Etampes sont très riches et touchent à de nombreux domaines, de la paléontologie, à l’archéologie, en passant par les Beaux-Arts, l’ art contemporain et l’ethnologie. Indissociable de l’ère géologique dite du Stampien, il y a une trentaine de million d’années, le musée d’Etampes est ancré dans son territoire. C’est en 1875 qu’il voit le jour lorsque le conseil municipal accepte le don proposé par la veuve du sculpteur Elias Robert, né à Etampes en 1819, des œuvres demeurées dans l’atelier de son mari à sa mort. Des œuvres du sculpteur Narcisse Berchère, né dans la ville également, ou récemment l’acquisition d’œuvres de la peintre Nathalie Gobin, issue de l’école d’Etampes de Philippe Lejeune, y figurent également.

Avec ce projet, baptisé Cité culturelle, l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne confirme sa volonté de faire de l’offre culturel un des fers de lance de son développement, et un vecteur de l’identité des habitants d’un territoire regroupant 37 communes et 55 000 habitants.



