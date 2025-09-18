La tour de Guinette bientôt en réalité virtuelle

La tour de Guinette n’a pas attendu sa nomination par la Mission patrimoine pour regarder vers l’avenir. Grâce à un procédé innovant, ce vestige emblématique du passé d’Etampes va bientôt revivre virtuellement.



Le lundi 1er septembre dernier, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine, a révélé la liste des 102 sites sélectionnés en France. Parmi eux, la tour de Guinette à Etampes, dernier vestige du château royal. Alors que cette annonce va permettre d’apporter des financements supplémentaires à la ville pour sauvegarder cet édifice qui est un symbole de la ville et de son histoire, la Communauté d’agglomération de l’Etampois prend également sa part pour redonner vie à la tour de Guinette. Celle-ci a fait appel à la société Art graphique et patrimoine, pour mettre au point une application permettant au public de découvrir la tour de Guinette en réalité virtuelle au fil de son histoire.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.