Un commerce décimé après un cambriolage raté

Dans la nuit du 1er au 2 juin, une bijouterie du centre d’affaires des Lys a été victime d’une tentative de cambriolage suivi d’un incendie volontaire.

Ils se sont contentés de tout détruire. Dans la nuit du lundi 1er juin au mardi 2 juin, des individus cagoulés ont tenté de pénétrer dans la bijouterie Zerda Gold Paris, située au centre d’affaires Les Lys à Ris-Orangis.

A 4h19, le gestionnaire de la zone d’activités est informé d’une intrusion dans une vitrine. En moins de cinq minutes, il descend avec son service de sécurité et voit les trois individus s’enfuir après avoir mis le feu à leur véhicule resté bloqué dans la boutique, une Alfa Roméo Guilietta III rouge. La voiture-bélier n’a pas suffi pour accéder au butin, des bijoux et d’autres objets précieux. Le rideau métallique derrière une vitre sécurisée n’a pas pas cédé.

Pour pénétrer sur le parking du centre d’affaires, fermé la nuit, les malfaiteurs ont d’abord arraché la barrière automatique et dégradé l’automate d’entrée afin d’y faire entrer le véhicule, volé plus tôt dans la soirée. Le conducteur a ensuite effectué une marche arrière à vive allure contre la façade de la bijouterie, arrachant au passage un potelet de voirie. Mais la voiture est restée bloquée, les roues arrière engagées dans le magasin.

Le local a été complètement ravagé par l’incendie.



Après deux minutes de tentatives pour la dégager, les individus ont choisi d’y mettre le feu avant de prendre la fuite à 4h21. Quelques instants plus tard, la boutique familiale s’embrasait. Murat Söylemez et son épouse ont tout perdu. « Tous les papiers, les ordis, les bijoux, on a mis toute notre vie dedans », confie le commerçant.