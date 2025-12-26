Une nouvelle salle pour les habitants à Etampes

L’ancien restaurant scolaire du lycée Blériot à Etampes a été aménagé en salle polyvalente pouvant être louée aux habitants.

Le maire d’Etampes, Franck Marlin, avait annoncé ce projet lors de ses vœux à la population en janvier dernier. A peine un an plus tard, les travaux dans l’ancien restaurant scolaire du lycée professionnel sont terminés et dès le début de l’année 2026, la salle pourra être louée par les habitants de la ville, mais également par les associations qui le souhaitent.

D’une capacité de 150 personnes pour environ 200 m2 de superficie, la nouvelle salle a fait l’objet de travaux conséquents ces derniers mois. Débutés au mois de juin dernier, ceux-ci ont vu la création et suppression de cloisons, le remplacement des portes de secours, la révision des volets roulants et des fenêtres, l’installation de trois blocs sanitaires, la mise aux normes pour l’accès aux personnes à mobilité réduite, l’installation d’un éclairage 100 % Led moins énergivore, ainsi qu’une réfection complète de la peinture, du chauffage, de l’électricité et des systèmes d’alarme incendie et intrusion.

Réservée aux Etampois, cette salle pourra être louée pour la somme de 150 € par les habitants. Les associations de la ville pourront également en bénéficier pour la somme de 40 €, et enfin, les associations déclarées d’utilité publique pourront en bénéficier gratuitement.

