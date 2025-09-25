A Palaiseau, l’heure de retrouver la montagne



C’est l’un des rendez-vous les plus originaux et les plus festifs de l’Essonne. Les samedi 27 et dimanche 28 septembre, Palaiseau accueillera la 28e édition du festival Montagne et musique, un événement unique en Île-de-France qui transforme la ville en véritable village de montagne.

Sur place, le dépaysement promet d’être total. Au programme : des démonstrations de vieux métiers d’antan en costumes traditionnels, la découverte de produits artisanaux, ou encore la rencontre avec des chiens de traîneaux. Les enfants ne seront pas oubliés avec de nombreuses animations : escalade sur rocher, accrobranche, toboggan gonflable, atelier de menuiserie et jeux traditionnels. De quoi recréer, l’espace d’un week-end, l’ambiance familiale et festive d’une station de sports d’hiver.

