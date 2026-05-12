La pause gourmande : des douceurs au goûter à déguster sans modération

A Etréchy, depuis quelques semaines, Elise Chevalier régale avec les gaufres sucrées ou salées et les smoothies qu’elle propose à la vente.
La Pause Gourmande porte bien son nom. C’est en tout cas l’avis de tous ceux qui ont testé ses produits ces dernières semaines. Elise Chevalier a débuté son activité à la mi-mars, avec une première commande reçue le samedi 14 mars dernier. Un mois et demi plus tard, elle a commencé à séduire une clientèle qui ne cesse de s’étoffer.
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