Un week-end de belles choses à Dourdan

Deux événements animeront la capitale du Hurepoix, ce week-end, avec d’une part, le salon des plantes au parc Lejars-Rouillon et d’autre part, le salon Art’Dourdannais au Belambra club.

Samedi 25 et dimanche 26 avril, de 10h à 18h, aura lieu la 26e édition du salon des plantes de Dourdan, au parc Lejars-Rouillon, organisée par le Rotary club au profit de leurs œuvres caritatives. Ce salon privilégie les productions des pépiniéristes, horticulteurs et artisans locaux (plantes vivaces et annuelles, médicinales et comestibles, arbres et arbustes d’ornement, fruitiers, méditerranéens, objets pour le jardin, matériels et outils de jardinage, productions artisanales…). Une conférence sur la biodynamie est programmée samedi à 16h, ainsi qu’un concert en plein air le dimanche à 15h. Des animations pour les enfants sont également prévues.

Une quarantaine d’artisans d’art

Au même moment, samedi et dimanche de 10h à 19h (18h le dimanche), le Belambra club Domaine du Normont (36 bis avenue d’Orléans) accueillera une quarantaine d’exposants à l’occasion du salon Art’Dourdannais dédié aux métiers d’art. Les visiteurs pourront découvrir les savoir-faire des artisans des métiers d’art et leurs créations uniques (parking et food truck sur place).

L’entrée au salon des plantes et à celui des métiers d’art est gratuite.