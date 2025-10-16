Boxe : Chadi Baraia poursuit son ascension

Le Vigneusien Chadi Baraia (NABA Montgeron) a signé, le 4 octobre dernier à l’Adidas Arena de Paris, sa quatrième victoire consécutive chez les professionnels. Une performance solide qui confirme les espoirs placés en lui.



À 23 ans, le Vigneusien Chadi Baraia trace sa route avec sérieux. Le boxeur essonnien a remporté, le 4 octobre dernier, son quatrième combat professionnel sur le ring de l’Adidas Arena (Paris 18e). Opposé à Jimmy Lalin dans un combat prévu en six reprises chez les poids super welters (-70 kg), le boxeur du NABA s’est imposé à l’unanimité des juges, sans jamais être réellement inquiété. Surnommé « Little Pharaon », en clin d’œil à ses origines franco-égyptiennes, Chadi Baraia a maîtrisé les débats de bout en bout, enchaînant les combinaisons précises et les déplacements efficaces. Ce combat s’inscrivait dans le cadre d’une soirée très attendue, marquée par les débuts en boxe de Salahdine Parnasse, figure du MMA français.



Inspiré par Mohamed Ali et Terence Crawford

En lever de rideau, Chadi Baraia n’a pas manqué l’occasion de briller devant un public nombreux, largement acquis à la cause du boxeur franco-égyptien. « C’est un combat maîtrisé de ma part. Tous les pointages étaient en ma faveur. Je suis quand même un peu frustré, car j’ai bossé des trucs à l’entraînement que je n’ai pu mettre en place lors du combat à cause de la défense de mon adversaire, lance celui qui a commencé la boxe à l’âge de 5 ans en s’inspirant de ses idoles : Mohamed Ali et Terence Crawford. J’ai été bercé par Mohamed Ali. Quand j’étais petit, mon père m’a mis devant les combats et les interviews de Mohamed Ali. Pour moi, c’est un exemple, on entend plus parler de lui pour ce qu’il a fait pour le sport plutôt que de ses combats. C’est le boss. Concernant Terence Crawford, c’est plutôt pour ajuster ma technique. Selon moi, c’est le boxeur parfait de ses dix dernières années. »



Champion de France amateur en 2023

D’abord formé au Boxing Club de Vigneux-sur-Seine avant de rejoindre le Noble Art Boxing Club de Montgeron pour suivre Riad Kherbach, son coach de toujours, Chadi Baraia est un pur produit du territoire. Passé par les équipes de France en amateur, champion de France élite en 2023 chez les poids moyens, cet éducateur sportif de la ville de Montgeron a su convertir son expérience amateur en succès dans les rangs professionnels. Sa quatrième victoire consécutive chez les pros vient confirmer ce que beaucoup pressentent déjà : Baraia a le potentiel pour aller loin.

En quatre combats professionnels, le boxeur vigneusien Chadi Baraia (23 ans) s’est imposé trois fois par KO. ©Lars Vernier

Prochaine étape ? Poursuivre sa progression face à des adversaires plus expérimentés tout en continuant à affiner son style. « Je serai de retour sur le ring le 6 novembre prochain à Port-Marly (Yvelines) à l’occasion du Legacy Fight Night 2 pour un combat international en six rounds. Probablement un combat en « co-main event » de cette soirée, dévoile le boxeur du NABA, qui a un plan de carrière déjà bien tracé avec des ceintures en ligne de mire. Il y a quatre grosses organisations de boxe anglaise dans le monde, je veux devenir champion dans les quatre. J’aimerais au moins décrocher une ceinture ! Petit, c’était un rêve, c’est désormais un objectif. »



Jérémy Andrieux