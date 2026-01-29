MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésSportsSports de Combat
Jérémy Andrieux

L’Essonnien Ruben Kalema champion de France de boxe amateur

Le boxeur d'Epinay-sur-Orge Ruben Kalema (NABA Montgeron) est devenu champion de France amateur chez les moins de 70 kg. ©FFBoxe

Ruben Kalema (22 ans) a décroché le titre de champion de France amateur élite chez les moins de 70 kg samedi dernier à La Rochelle. Le boxeur du NABA Montgeron s’impose comme l’un des grands espoirs essonniens.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Jérémy Andrieux
Jérémy Andrieux
Journaliste sportif pour le Républicain de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés