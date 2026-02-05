De multiples enjeux en boxe, ce week-end au gala international du Ring de Massy

Quatre combats professionnels de boxe rythmeront ce samedi 6 février le gala international du Ring de Massy. Yves Taha tentera de se relancer face à Eduardo Valverde, Chadi Baraia d’engranger de l’expérience, Donsley Figino de préparer la suite de sa saison, tandis que le Ring de Massy proposera pour la première fois un combat pro féminin avec Thaïs Larché à l’affiche.

Le Ring de Massy s’apprête à vibrer au rythme des coups ce samedi soir (à partir de 19h). Sur le ring du centre omnisports Pierre-de-Coubertin, une dizaine de combats amateurs et quatre affrontements professionnels composeront un gala international placé sous le signe de la relance. Pour plusieurs boxeurs, l’enjeu dépasse le simple résultat : il s’agit de retrouver de la confiance, d’engranger de l’expérience ou de préparer des échéances plus ambitieuses.