Commerce : Music Way, la passion au cœur de la ville

Depuis le 24 avril, une nouvelle enseigne dédiée à la musique attire les regards en plein cœur d’Arpajon : Music Way.

A la tête de ce projet, Emmanuel Grenier, musicien passionné depuis plus de 40 ans. Après deux décennies à rêver ce lieu, il se lance enfin. Un magasin pour les mélomanes, les curieux, les collectionneurs et bien sûr, les musiciens.

« J’ai toujours baigné dans la musique », raconte Emmanuel Grenier. Guitariste depuis plus de 40 ans, il a traversé les métiers de la musique avec passion : d’abord disquaire, puis commercial dans des magasins spécialisés, avant de devenir professeur de guitare. Chaque étape a enrichi sa connaissance du milieu musical et renforcé son envie d’ouvrir sa propre boutique. « Ça fait 20 ans que j’ai cette idée en tête. »

Music Way n’est pas une boutique ordinaire. C’est un lieu pensé pour les amateurs de musique dans toute sa diversité : guitares bien sûr (acoustiques, électriques, classiques ou folk), mais aussi vinyles, vêtements à l’univers rock ou vintage, et autres objets culturels autour de la musique. « Ce n’est pas seulement un magasin pour les musiciens. Je veux que les gens qui aiment la musique, même sans en jouer, puissent y trouver leur bonheur » , précise-t-il.

Instruments de musique, vinyles et accessoires sont disponibles. Photo Le Rep.



De plus, le choix d’Arpajon ne doit rien au hasard. « Dans le sud de l’Essonne, il n’y a plus rien », constate Emmanuel. L’essor des grandes plateformes en ligne comme Thomann, le géant allemand, a précipité la fermeture de nombreuses boutiques spécialisées. « Il y a douze ans, il y avait encore un magasin juste en face. Il a fermé à cause de la concurrence. Depuis, c’est le vide », explique-t-il.

En effet, Emmanuel voit en Arpajon une exception : un centre-ville encore vivant, à taille humaine, avec un esprit presque provincial. « Les gens ici sont sympas, ils prennent le temps, s’intéressent à ce qui se passe autour d’eux. » Lorsqu’il a présenté son projet à la mairie et aux banques, l’accueil a été enthousiaste. Même le local, une ancienne mercerie, semblait attendre une seconde vie culturelle.

Music Way s’adapte aussi aux besoins des musiciens locaux. Emmanuel a rencontré les conservatoires de la région pour connaître leurs attentes. Si la guitare reste son instrument de cœur, il envisage déjà d’élargir l’offre : peut-être du piano numérique, bientôt, selon les demandes. Grâce à des fournisseurs au catalogue très large, il peut commander et proposer des instruments variés.

Et puis il y a les vinyles. Un choix assumé. « Je ne vends pas de CD, le marché est trop saturé. Mais le vinyle, lui, connaît une vraie renaissance. Les gens refont leur collection, il y a du mouvement », confirme-t-il.

Enfin, avec Music Way, Emmanuel Grenier offre un espace à tous ceux qui refusent de vivre la musique uniquement derrière un écran. Dans une époque dominée par le digital, il fait le pari d’un lieu physique, vivant, de conseils et d’échanges. Un lieu où l’on peut discuter d’un artiste, essayer un instrument, découvrir une pochette oubliée, parler passion, sans algorithme ni délai de livraison.



Ecrit par Clara Arrachart