Un plongeon dans la vie des sapeurs-pompiers, ce samedi en Essonne

Ce samedi, des vocations devraient naître grâce aux sapeurs-pompiers d’Arpajon. Et si ce n’est pas le cas, l’affection que porte la population aux soldats du feu devrait être renforcée. Le centre de secours des sapeurs-pompiers d’Arpajon organise une journée portes ouvertes ce samedi 13 juin de 10h à 18h.



Toute la journée, de 10h à 18h, le public est invité à se rendre nombreux, en famille, au centre d’incendie et de secours situé au 117 avenue de Verdun. Cela fait plusieurs mois que ce projet est sur l’établi. Le capitaine Nicolas Mercier, chef du centre de secours, et l’Amicale des sapeurs-pompiers et son président Michael Dellac, ont travaillé de concert pour organiser une journée qui permette de faire découvrir l’activité de sapeur-pompier, de diffuser des messages de prévention et de promouvoir le volontariat auprès des visiteurs.

Des ateliers ludiques pour ‘‘endosser’’ le costume des sapeurs-pompiers

La journée se voudra donc en premier lieu être interactive. Les visiteurs pourront endosser le costume de sapeurs-pompiers et comprendre le rôle des femmes et des hommes du Service départemental d’incendie et de secours en tant que premier maillon de la chaîne des secours. Les enfants et les adultes pourront ainsi s’exercer à donner une alerte, à réaliser les gestes qui sauvent dans une situation d’urgence, ou encore à manipuler un extincteur.



Les sapeurs-pompiers présenteront également comment leur travail se coordonne avec les nombreux autres acteurs du service public et les différents opérateurs de réseaux durant des interventions. Ainsi, plusieurs démonstrations seront proposées avec les équipes du SAMU, des Polices municipales du territoire, de la Police nationale, ou encore les équipes d’Enedis et de GRDF.

Enfin, parce qu’avec les pompiers le cœur et la solidarité ne sont jamais loin, cette journée sera également l’occasion de parler de l’entraide et particulièrement de l’importance des actions de l’Œuvre Des Pupilles. « Les visiteurs seront invités à soutenir l’ODP par un don et le comité d’organisation reversera la majeure partie des bénéfices de cette journée à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France», précise le lieutenant Thierry Guittard de l’équipe organisatrice.

C’est une belle journée qui s’annonce au cours de laquelle les sapeurs-pompiers d’Arpajon porteront les valeurs qu’ils défendent au quotidien : la cohésion qu’elle soit interservices ou intergénérationnelle dans ses effectifs, la solidarité au travers de l’œuvre des pupilles qui sera soutenue au travers des diverses activités proposées samedi et la vente de crêpes, et enfin le devoir de mémoire avec le projet de financer la création d’une stèle à la mémoire de leurs camarades par l’Amicale du centre de secours d’Arpajon.



Portes ouvertes du Centre d’incendie et de secours d’Arpajon, 117 avenue de Verdun à Arpajon. Samedi 13 juin de 10h à 18h. Démonstrations, animations, et restauration sur place.