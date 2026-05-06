De nouvelles enseignes pour fêter le printemps chez Marques Avenue

[PUBLIREPORTAGE] À Marques Avenue Corbeil-Essonnes, le renouveau est une constante. Le centre commercial, déjà fort d’une centaine de boutiques, continue d’étoffer son offre avec l’arrivée de nouvelles enseignes qui viennent enrichir une expérience shopping résolument tournée vers la diversité et l’accessibilité.

Parmi les dernières ouvertures, plusieurs marques viennent compléter l’éventail existant, couvrant aussi bien le prêt-à-porter que la maroquinerie ou l’univers de l’enfance. Les visiteurs peuvent désormais découvrir IKKS, Teen Fashion, Menstore, Seidensticker, Pacific Cuir ou encore Tempka. À travers ces enseignes, des marques incontournables telles que JOTT, K-Way, Cabaïa ou Timberland viennent renforcer l’attractivité du site, illustrant la volonté du centre de proposer une offre toujours plus complète, adaptée à tous les styles et à toutes les générations.

Cette dynamique ne se limite pas au shopping. Marques Avenue Corbeil-Essonnes affirme également son positionnement comme un véritable lieu de vie, en développant une offre de restauration variée et qualitative. Les visiteurs peuvent ainsi faire une pause gourmande chez Balthazar, savourer un café chez Columbus Café, profiter d’une pause rapide avec La Croissanterie ou encore se laisser tenter par les saveurs japonaises de Sushi Kyo. Autant d’adresses qui permettent de prolonger l’expérience et de rythmer la journée entre shopping et détente.

Cette dynamique n’est pas nouvelle. Déjà fin 2025, Marques Avenue Corbeil-Essonnes avait accueilli plusieurs enseignes majeures : Jules pour la mode masculine, Maisons du Monde pour l’univers de la décoration, Passionata pour la lingerie, ainsi que La Bagagerie. Autant d’ouvertures qui ont renforcé l’attractivité du site, notamment dans les secteurs de la mode et du lifestyle.

Aujourd’hui, le centre s’impose comme une destination outlet incontournable pour celles et ceux qui souhaitent renouveler leur garde-robe ou repenser leur intérieur en un seul lieu. Ici, tout est pensé pour simplifier le shopping et le rendre plus agréable, dans un environnement où le choix, les grandes marques et les prix attractifs vont de pair.

À l’approche du mois de mai, Marques Avenue Corbeil-Essonnes confirme également son engagement envers ses visiteurs avec une ouverture exceptionnelle tous les jours fériés. Des offres spéciales, actuellement en préparation, viendront par ailleurs rythmer les week-ends, promettant une expérience encore plus avantageuse.

Mais au-delà des promotions et des nouvelles boutiques, le centre revendique une philosophie claire : « Libre de se démarquer ». Une signature qui se traduit par une approche décomplexée du shopping. Ici, chacun est invité à suivre ses envies, sans contrainte ni jugement. Acheter de grandes marques à prix réduits, mixer les styles, équiper son appartement et sa garde-robe en une seule après-midi, ou simplement partager un moment en famille autour d’une pause gourmande — autant de libertés qui définissent l’expérience Marques Avenue.

Plus qu’un centre commercial, Marques Avenue Corbeil-Essonnes se positionne comme un lieu de vie où le shopping devient une expérience personnelle, complète et résolument contemporaine.