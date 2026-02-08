Dans cette maison de retraite, des activités pour mieux dormir

Afin de répondre aux troubles du sommeil de certains de ses résidents, l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendance (Ehpad) le Clos d’Etréchy adapte son offre avec des méthodes douces non médicamenteuses.

Dans les Ehpad, les journées ne sont pas de tout repos, et les nuits non plus. Les professionnels de la filière gériatrie connaissent bien la problématique de l’augmentation des angoisses et des troubles du comportement en fin de journée, notamment chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou de troubles cognitifs.

A Etréchy, l’Ehpad vient de lancer un Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de soirée après avoir répondu à un appel à projet de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Il s’agit de l’un des premiers de ce type dans la région. De 18h30 jusqu’à 1h30 du matin, le PASA de soirée accueille donc les résidents qui présentent des angoisses importantes en début de soirée. Celles-ci sont souvent à l’origine de déambulations nocturnes, d’agitation ou de troubles du sommeil.

Au sein du PASA, on retrouve une équipe pluridisciplinaire spécialisée, composée d’une assistante de soins en gérontologie, d’une psychologue, d’une art-thérapeute, d’un musicothérapeute et d’une psychomotricienne. Les activités proposées sont non médicamenteuses, personnalisées et pensées pour apaiser, sécuriser et maintenir le lien relationnel. Objectif, faire des activités adaptées à ce moment de la journée. En apaisant, l’équipe tend vers le décalage progressif de l’heure du coucher afin de favoriser un sommeil plus apaisé.

Cette création est particulièrement pertinente dans l’Ehpad strépiniacois qui accueille des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer. « Les fins de journée sont souvent un moment très difficile pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Avec ce PASA de soirée, nous avons voulu proposer une alternative douce et non médicamenteuse, qui apaise les angoisses et améliore la qualité du sommeil », explique l’équipe de professionnels.

« Etre sélectionnés par l’ARS Île-de-France dans le cadre de cet appel à projets est une véritable reconnaissance du travail de nos équipes. Nous sommes fiers de faire partie des premiers Ehpad de la région à proposer un PASA de soirée », conclut Stéphanie Poezevara, directrice de l’établissement. Une valeur ajoutée supplémentaire au sein de l’établissement qui bénéficiera aux résidents et rassurera les familles.