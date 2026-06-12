« Pulse », le nouveau spectacle du Cadet’s Circus a une énergie communicative

Le 1er cirque amateur de France a monté son chapiteau sur le champ de foire de la ville d’Etréchy et s’apprête à donner deux représentations de son nouveau spectacle, baptisé ‘’Pulse”, les samedi 13 et samedi 20 juin à 20h30.

Préparez-vous à ressortir du spectacle avec le plein d’énergie. Cette année, les artistes circassiens ont préparé un spectacle explosif, ancré dans l’esprit des années 80 et 90 avec une bande son qui va donner envie au public de se trémousser sur sa chaise. Au rythme de la musique, tout va s’accélérer, les cœurs vont s’emballer, les corps vibrer et l’énergie brute d’une nouvelle génération en quête de liberté va s’exprimer au travers de la musique. De la musique de Fame à la Macarena, en passant par une multitude de tubes français ou internationaux, un groupe de jeunes personnages va nous emmener dans un voyage plein d’énergie.

« Sur scène, tout le monde a sa place, y compris les enfants qui ont des différences »



Sur la scène du cirque, les 250 artistes, dont 120 enfants, vont présenter au public les numéros préparés tout au long de l’année dans la salle de l’avenue du Maréchal-Leclerc. « Sur scène, tout le monde a sa place, y compris les enfants qui ont des différences », insiste Justine, l’une des bénévoles, qui rappelle la volonté du cirque strépiniacois d’être le plus inclusif possible.

Après une première partie où les enfants seront les stars, ce sera au tour des plus grands de proposer leurs numéros acrobatiques, qui vont faire oublier au public qu’il assiste à la représentation d’un cirque amateur. D’ailleurs, de plus en plus, le Cadet’s Circus n’est amateur que par son statut associatif. Il suffit d’assister à un spectacle ou même à une répétition pour voir la qualité technique présente sous le chapiteau, des poursuites lumières télécommandées, aux lumières, à la mise en scène, les décors fabriqués avec minutie, ou encore les costumes faits sur mesure pour chacun des artistes qui montent sur scène.

« Le Cadet’s Circus évolue, mais garde son esprit familial, sa solidarité, et son caractère intergénérationnel », rappelle Justine, prenant pour exemple la doyenne, Claudine, qui à 87 ans continue de s’occuper des costumes des artistes.

A noter deux nouveautés cette année, la billetterie est uniquement disponible en ligne, et les spectacles débuteront à 20h30 au lieu de 21h. Pour cette deuxième année sous son nouveau chapiteau proposé 540 places assises au public, le Cadet’s Circus se porte bien. Et il se prépare d’ores et déjà à fêter ses 100 ans en 2027, avec déjà de nombreuses idées en gestation pour surprendre le public l’année prochaine.



Information et réservation sur : https://www.cadetscircus.org