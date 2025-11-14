Des travaux au long cours sur les trottoirs de Soisy-sur-Seine

Débuté le 3 novembre, le chantier de l’avenue Général-de-Gaulle doit se dérouler par phases jusqu’au 27 février.

Cela fait quelques jours que le travail a commencé sur l’avenue du Général-de-Gaulle à Soisy-sur-Seine. Le chantier de reprise des trottoirs et des entrées charretières, mené par l’agglomération Grand Paris Sud, est en cours depuis le 3 novembre. Il devrait s’achever, sous réserve des conditions météorologiques et d’éventuels aléas techniques, le 27 février 2026.

Le projet, qui concerne l’axe entre la rue Notre-Dame et l’impasse des Terrasses de Seine, se déroulera par phase, en commençant par le côté pair de l’avenue. La circulation a donc été mise en alternance par feux tricolores, de 8h à 17h, pour permettre la tenue des travaux. La rue Berthelot, quant à elle, est passée en sens unique dans la direction montante, et ce pour toute la durée du chantier. A noter également que le stationnement est interdit sur toute l’avenue pendant cette période. La circulation des piétons sera déviée au gré de l’avancement des travaux et l’accès des riverains à leurs habitations est évidemment maintenu. La mairie conseille néanmoins à ces derniers de bien s’assurer que leurs « véhicules ne gênent pas la progression des travaux ».